Près de Nantes, il poignarde son ex-compagne et prend la fuite

Chasse à l'homme vendredi après-midi aux portes de Nantes où policiers et gendarmes ont tenté de retrouver l'agresseur d'une femme qui a pris la fuite à pied après lui avoir porté un coup de couteau.

Un homme était activement recherché vendredi soir autour de Nantes, il est soupçonné d'avoir porté un coup de couteau à son ex-compagne qu'il a interceptée sur la route de Pornic sur la commune de Bouguenais. Les faits se sont produits à 13h30 entre le restaurant Mac Donald's et la station service Total, l'agresseur et sa victime étaient chacun dans une voiture, l'un poursuivait l'autre jusqu'à ce que les deux véhicules s'immobilisent sur le bas-côté. C'est là que l'homme a poignardé son ex âgée de 32 ans, elle souffre d'une blessure pronfonde sur le flanc mais ses jours ne sont pas en danger.

Une plainte déposée en juillet pour violences conjugales

De nombreux policiers et gendarmes ont ratissé les zones industrielles et pavillonnaires aux alentours, ils ont reçu le renfort d'un hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé la zone pendant plus d'heure, ce gros dispositif de recherches a provoqué de fort ralentissements dans tout le secteur. Le couple est originaire d'Angers où la victime a déjà porté plainte pour violences conjugales au mois de juillet.