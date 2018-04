Bouguenais, France

Un engin de levage (une grue) a touché une ligne à haute tension de 63 000 volts mercredi matin, vers neuf heures à Bouguenais. L'accident s'est produit rue Belouga dans l'enceinte d'une entreprise située dans une zone industrielle entre le périphérique nantais et l'aéroport. Selon un bilan provisoire, deux personnes ont été grièvement blessées par l'arc électrique et hospitalisées au CHU. Deux autres personnes dont le grutier (qui a été protégé par sa cabine) ont été prises en charge par les secours.

Les employés des entreprises voisines ont entendu un grand bruit

Selon Thibault, salarié d'une entreprise voisine, "La grue qui transportait une palette a touché le fil haute tension, ce qui a provoqué un choc électrique." L'électricité a sauté dans toutes les entreprises autour._"On a entendu un gros BOUM, comme une sorte de bloc de béton qui tombait_, continue-t-il. On est sorti, et on a vu de la fumée qui se dégageait de l'entreprise."

Il a fallu près de deux heures pour que la grue soit détachée du fil

Les employés des entreprises voisines sont sortis et ont vu deux hommes à terre dont l'un s'est relevé mais présentait de graves blessures sur le corps. "Il était faible, je pense qu'il avait encore des membres paralysés et des ouvertures sur la peau. Il ne marchait pas droit, on lui a apporté de l'eau et on l'a allongé en attendant les secours." Pendant ce temps, "La grue touchait toujours le fil, et le conducteur ne pouvait pas sortir." Il a dû attendre environ deux heures, coincé à l’intérieur.