Le patron du bureau de tabac d'Espira de l'Agly (Pyrénées-Orientales) a réussi à mettre en fuite un braqueur lundi soir. Son agresseur était pourtant armé d'un pistolet et d'une bombe lacrymogène.

Est-ce du sang-froid, du courage ou bien de l'inconscience ? Le patron du Ninas, le bureau de tabac d'Espira de l'Agly, a été victime d'une tentative de braquage lundi soir quelques instants avant la fermeture de son magasin mais ce commerçant a réussi à mettre son agresseur en fuite.

Le braqueur, armé d'un pistolet "peut-être factice" et d'une bombe lacrymogène, a surgi peu avant 19h. "Il a crié 'c'est un hold up !' et a posé un sac sur le comptoir" raconte le patron Jean-Marc Poggi.

"_C'est allé très vite. J'ai alors attrapé une chaîne pour le frapper, la chaîne qui me sert à fermer mon magasin" _poursuit le commerçant. "Immédiatement, il m'a gazé avec sa bombe et a réussi à prendre la fuite. Impossible de le rattraper, j'avais du gaz plein la figure".

D'après nos informations, ce mercredi matin, le braqueur est toujours recherché par les gendarmes.

Jean-Marc Poggi n'en est pas à son premier braquage : "il y a quatre ou cinq ans, trois hommes avaient débarqué. Ça s'était fini à coups de poings mais ils avaient aussi pris la fuite".