Près de Perpignan, un policier municipal sauve une femme des flammes

"Maintenant, pourvu qu'elle s'en sorte..."Christopher Vila récupère de ses émotions ce mardi matin. Ce policier municipal de Villeneuve-La-Rivière est intervenu lundi soir, avec un ancien pompier volontaire, dans un appartement en flammes pour secourir une femme de 66 ans, gravement brûlée et évacuée d'urgence vers l'hôpital de Perpignan.

On la tirait quelques instants et on allait reprendre notre souffle dans le couloir - Christopher Vila

"Je ne travaillais pas mais j'ai reçu un appel sur mon téléphone. On m'a expliqué qu'il y a avait le feu rue Pasteur, " témoigne Christopher Vila sur France Bleu Roussillon. "Je me suis précipité sur les lieux. Des passants m'ont indiqué qu'une femme se trouvait dans l'appartement du premier étage. Je suis entré dans une petite cour, là j'ai vu un ancien pompier volontaire que je connais bien. Nous sommes alors montés à l'étage où nous avons entendu un gémissement. La dame était là, allongée au milieu de sa cuisine. Il y avait beaucoup de fumées et des flammes importantes. On avait aucun équipement alors on essayait de la sortir de la cuisine et on allait reprendre notre souffle dans le couloir... On a fini par l'éloigner des flammes jusque dans le couloir."

On a entendu une importante déflagration

Juste à temps car Christopher Vila entend alors une violente déflagration. "Je ne sais pas de quoi il s'agissait... Peut-être une bouteille ou un aérosol... En tous cas, la température a vraiment augmenté d'un seul coup, on ne pouvait plus aller dans la cuisine." Les pompiers sont alors arrivés sur place pour maîtriser les flammes et prendre en charge la victime. Christopher Vila et l'ancien pompier volontaire ont tous les deux respiré des fumées mais leur état n'inspire pas d'inquiétude. Joint par France Bleu Roussillon, le maire de Villeneuve-La-Rivière, Patrick Pascal salue "le courage de l'unique policier du village" et compte lui adresser les félicitations officielles de la commune.