Les pompiers interviennent ce samedi 21 août pour un accident de la route mortel, près de Reims, au niveau de la commune d'Epoye. Un conducteur fait une sortie de route et vient percuter un arbre.

Près de Reims, un conducteur fait une sortie de route et percute mortellement un arbre

Un conducteur perd le contrôle de son véhicule ce samedi 21 août, un peu avant 18 heures. C'était sur la départementale 33, entre les communes d'Epoye et Saint-Masmes, près de Reims. Sa voiture fait une sortie de route, et termine sa course contre un arbre.

Les secours n'ont pas réussi à réanimer la victime âgée d'une cinquantaine d'années. Cet homme était seul dans son véhicule. Pendant près deux heures, le temps de l'intervention des pompiers, la circulation a été coupée.