Près de Rennes, après l'incendie dans l'entreprise Le Relais l'aveu d'un ancien salarié

Acigné, France

Depuis l'incendie les personnels et les bénévoles de l'entreprise Le Relais à Acigné près de Rennes sont sous le choc. Dans la nuit du dimanche 10 novembre au lundi 11 novembre, les huit camionnettes utilitaires qui étaient stationnées à l'extérieur de l'établissement ont été détruites dans un incendie. Des dizaines de sacs de vêtements ont été jetés sur la chaussée. Les pompiers sont restés plusieurs heures sur place pour éviter la propagation du sinistre. Le Relais, une société coopérative, spécialisée dans la collecte et la distribution de chaussures et de vêtements usagers, emploie plus d'une centaine de salariés en réinsertion.

Un suspect a été interpellé par les gendarmes de la compagnie de Rennes mercredi. Cet homme âgé d'une trentaine d'années et originaire de Gosné en Ille-et-Vilaine, a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Liffré. Cet ancien salarié de l'entreprise a reconnu être l'auteur des faits. Il comparaîtra ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Rennes.