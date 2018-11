Près de Rennes, des salariés confinés après l'explosion dans la cuve d'un camion de matières dangereuses

Rennes, France

Il était près de 13h30 ce lundi après-midi à l'entrée de Châteaubourg, près de l'accès à la quatre voies Rennes-Laval. Une explosion s'est produite dans la cuve d'un camion transportant des matières dangereuses en l'occurrence de l'oxyde d'azote. Le poids lourd était à l'arrêt et le chauffeur à l'extérieur de son camion. Une épaisse fumée orange s'est dégagée. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Une crèche accueillant 35 enfants et 7 adultes a été confinée ainsi que quelques lotissements voisins. Plusieurs centaines de salariés travaillant dans le secteur ont aussi du être confinés, un abattoir, l'usine Tendriade (250 salariés étaient présents sur le site), mais aussi une zone d'activités se trouvant à proximité du lieu de l'incident.

Beaucoup de moyens sur place

En tout, 40 pompiers (dont la cellule risques chimiques) et 20 gendarmes ont été mobilisés sur les lieux. Le sous-préfet et le maire de la commune étaient également sur place. Le plan de sauvegarde communal a été activé. Le secteur a été bouclé par les forces de l'ordre. Sept à huit personnes ont été incommodées par des fumées légèrement toxiques et elles ont été prises en charge par les pompiers sur place.

Finalement, tout risque majeur a été écarté en milieu d'après-midi. A 17h, une opération délicate s'est engagée, c'est à dire vider la cuve et procéder à sa vidange. Elle devait durer plusieurs heures. Le boulevard Laënnec, où s'est déroulé l'incident, est fermé à la circulation.

Pas de risques pour les écoles

Les écoles situées à proximité n'ont pas été impactées par cette explosion. Il n y 'a pas eu de confinement, précise le maire Teddy Régnier, et la sortie des classes a pu se faire sans problème. L'origine de cette explosion reste indéterminée.