Près de Rennes, deux morts dans un choc frontal sur la RN12

Deux morts et un blessé grave, c'est le bilan d'un accident de la route survenu dimanche soir sur la RN12 entre Saint-Brieuc et Rennes au niveau de Bédée. L'une des voitures roulait à contresens.

Bédée, France

Le choc a été très violent sur la RN12 dimanche soir vers 22h30 dans le sens Saint-Brieuc/Rennes à hauteur de Bédée. Deux voitures sont entrées en collision. A leur arrivée, les pompiers ont retrouvé les voitures à plusieurs dizaines de mètres l'une de l'autre et l'avant des véhicules est complètement broyé.

Deux victimes en arrêt respiratoire à l'arrivée des secours

Plus d'une vingtaine de pompiers sont envoyés sur place en provenance de Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu et Rennes pour secourir les victimes. Il s'agit d'une femme de 24 ans originaire de Lannion en arrêt cardio-respiratoire incarcérée dans sa voiture et une homme de 47 ans, habitant de Cholet également en arrêt cardio-respiratoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est lui qui s'est retrouvé en contresens sur la Nationale. Les pompiers n'ont rien pu faire pour sauver les victimes qui sont décédées sur place.

Une troisième personne a été gravement blessée dans la collision et transportée au CHU de Pontchaillou à Rennes. Son pronostic n'était pas engagé dimanche soir.