Près de Rennes, encore des pneus crevés la nuit dernière à Acigné

Rennes, France

"D'habitude Acigné, une commune de 7000 habitants près de Rennes, est une ville calme" explique Pascal Stephan le patron du garage "Acigné Auto". Mais ce vendredi matin, il a vu venir des clients plutôt énervés après s'être faits crever dans la nuit un, plusieurs ou tous les pneus de leur voiture. "Il y a plutôt des véhicules allemands, Audi, Mercedes, BMW" témoigne le garagiste, "des voitures entre 10 et 12 ans d'âge, donc des gens qui n'ont pas énormément d'argent".

Impossibilité de réparer

Les pneus ont été crevés sur le flanc avec une impossibilité de réparer et "malheureusement les particuliers ne sont souvent pas couverts et ils vont devoir payer sans être indemnisés". La semaine dernière, une trentaine de plaintes ont déjà été déposées à la gendarmerie selon le garagiste. "Avant Noël c'est l'écoeurement des clients et ça peut recommencer" s'inquiète Pascal Stephan.