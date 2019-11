Près de Rennes, le quadragénaire prend une tronçonneuse pour se défendre

Le ton monte entre un père de famille et un beau-père à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Le beau-père âgé de 41 ans prend une tronçonneuse pour se défendre puis tente de foncer sur lui avec son Pick-up. Interpellé par les policiers de la BAC, il sera jugé ce mercredi.

Saint-Jacques-de-la-Lande, France

Une tronçonneuse pour se défendre. C'est ce qu'utilise vendredi 8 novembre à St Jacques de la lande, près de Rennes, un homme de 41 ans. Tout part d'un coup de sang d'un père de famille qui estime que son fils, dont il n'a pas la garde, n'est pas bien traité par son beau père. Alors il quitte Toulouse où il vit et se rend chez lui pour en découdre.

Le temps monte entre les deux hommes et c'est le beau-père qui sort sa tronçonneuse et le poursuit. Il est finalement maîtrisé sur place, mais ensuite au volant de son Pick-up il fonce sur le père du garçon et percute deux voitures avant de prendre la fuite. Interpellé le lendemain samedi par les policiers de la BAC, la Brigade anti-criminalité, le quadragénaire est placé en garde à vue au commissariat puis écroué dans l'attente de son procès ce mercredi.