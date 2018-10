Rennes, France

Jean-Charles Petitjean est âgé de 57 ans et depuis 36 ans il est amputé d'une jambe suite à un accident de camion. Victime de douleur fantôme constante, il soulage son mal grâce au cannabis prescrit par un médecin de Rennes et qu'il cultive dans son jardin. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2018, trois jeunes âgés de 18 à 24 ans armés d'un fusil de chasse tentent de lui voler 3 plants de cannabis.

Deux tentatives des voleurs

La bande surgit une première fois "mon chien s'est mis à aboyer" raconte Jean-Charles Petitjean "j'ai vu trois individus qui se trouvaient près du grillage de mon jardin, ils se sont enfuis quand ils m'ont vu". Mais les trois jeunes reviennent à la charge toujours dans la nuit, l'un d'eux découpe le grillage du jardin , c'est alors que le propriétaire se saisit de sa carabine 22 long rifle et tire en l'air. Mais l'un des trois malfaiteurs, le plus jeune d'à peine 18 ans, est aussi armé et tire un coup de feu sur le quinquagénaire. La victime, grièvement blessée, s'effondre et est hospitalisée. L'homme en est quitte pour une cinquantaine de plombs dans la tête et le thorax; il risque aussi de perdre son oeil droit. Pendant ce temps-là, les voleurs repartent avec quelques pieds de cannabis.

Trois arrestations

Fin septembre les trois voleurs, habitants dans le secteur, sont interpellés par les gendarmes. Après leur garde à vue, ils sont placés en détention provisoire d'ici leur procès. Quant à Jean-Charles Petitjean, il ne peut plus passer d'IRM à cause des plombs; ceux qui risquaient de toucher ses organes vitaux ont été enlevés au cours d'interventions chirurgicales. Le quinquagénaire peut continuer son combat pour la légalisation du cannabis thérapeutique, mais il est choqué "il y a de fortes chances que je quitte la France car donner un coup de fusil pour trois plants de cannabis je n'ai jamais vu cela en 30 ans de combat". Jean-Charles Petitjean envisage de partir dans un pays où le cannabis thérapeutique est légalisé comme l'Espagne, le Portugal ou encore l'Angleterre.