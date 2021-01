Près de Rennes : six personnes interpellées dans des camps de gens du voyage

Près de 150 gendarmes et policiers ont investi cinq camps de gens du voyage ce lundi 18 janvier à l'aube, autour de Rennes. Une opération d'envergure menée dans le cadre d'une enquête sur des cambriolages pour un montant de 700.000 euros. Six personnes sont en garde à vue.

Très tôt ce lundi 18 janvier, cinq camps de gens du voyage ont été investis par près de 150 policiers et gendarmes, à Saint Jacques de la Lande, Bruz, Montgermont et Cesson Sévigné. Cette opération était menée dans le cadre d'une enquête portant sur des cambriolage.

Six personnes en garde à vue

Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, dont quatre sont soupçonnées des vols et deux de recel, précise le procureur de Rennes. L'opération a été menée par la Section de recherches de la gendarmerie nationale et la Sureté départementale, sous l'autorité du parquet. Le RAID et une équipe cynophile étaient mobilisés. La gendarmerie a également déployée 88 personnels dont l'antenne du GIGN de Nantes et un hélicoptère.

24 cambriolages pour 700.000 euros en matériel de bricolage et électroménager

L'enquête porte sur 24 vols commis principalement dans des entreprises ou des commerces depuis le 26 juillet dernier et jusqu'au 11 janvier 2021. Le préjudice estimé s'élève à 700.000 euros environ. Il s'agissait de vols de matériel d'outillage électroportatif, de matériel de jardin, matériel d'électroménager et de sept véhicules utilisés comme “voiture bélier” ou véhicule de transport de marchandises volées.