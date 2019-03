Près de Rennes, un appel à témoins après la disparition d'un trentenaire

La gendarmerie de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) lance un appel à témoins après la disparition de Florian Berthelot, un homme de 32 ans, dont on est sans nouvelles depuis le samedi 16 mars.

Rennes, France

Florian Berthelot, un homme de 32 ans, a été vu pour la dernière fois le samedi 16 mars à Bédée (Ille-et-Vilaine), mais sa disparition n'a été signalée que mercredi. Né le 9 août 1986, il mesure 1m80 et est amaigri. Il est vêtu d'une veste noire, d'un pantalon noir, d'une écharpe sombre avec des rayures de couleurs. Il porte aussi des tennis de couleur bleue marine. Le trentenaire porte aussi un sac à dos rouge et noir. Florian a une santé fragile et souffre de dépression.

Appel à témoins

La gendarmerie l'a géolocalisé vendredi dernier à hauteur de Treffendel au sud-ouest de Rennes. Le survol de la zone dimanche par un hélicoptère de la gendarmerie n'a rien donné. Si vous pensez l'avoir aperçu vous pouvez contacter la brigade de Montfort-sur-Meu au 02 99 09 00 12.