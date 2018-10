Vern-sur-Seiche, France

Un boulanger de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, n'a pas eu froid aux yeux tôt ce vendredi matin. Il était 6H50. Un homme cagoulé a voulu braquer la caisse du magasin la Mie de Pain. Il était muni d'une machette. Le commerçant était seul à ce moment-là

Beaucoup de sang froid

"Il m'a demandé le liquide" raconte Luc Vanhollebeke "j'ai cru à une blague et je lui ai dit que le liquide c'était la vitrine à boissons. Il s'est énervé et m'a dit que le liquide c'était l'argent. Je lui ai alors donné un coup de pelle à pain. Il a voulu lancer sa machette et je lui ai asséné deux nouveaux coups de pelle à pain et ça l'a sonné". Le malfaiteur s'est alors enfui. Luc Vanhollebeke a prévenu immédiatement ses confrères commerçants et la gendarmerie.

"Je suis bien content que ça soit arrivé à moi et pas à mes vendeuses; elles sont jeunes et elles auraient pu être blessées" conclut le boulanger âgé de 50 ans. Le malfaiteur est activement recherché par les gendarmes de Vern-sur-seiche.