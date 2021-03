Près de Rennes, un ouvrier brûlé dans l'incendie d'une maison

Plus d'une quarantaine de pompiers armés de quatre lances à incendie sont intervenus pour éteindre un feu de pavillon à Vern-sur-Seiche au sud de Rennes ce lundi 15 mars. Le feu s'est déclenché vers 11h30 dans cette maison située au 2, rue des alouettes. Il s'est propagé à une maison mitoyenne.

Deux ouvriers de 25 et 28 ans qui travaillaient dans ce pavillon ont été blessés et évacués vers le CHU de Rennes. L'un des deux hommes a été grièvement brûlé à la main. On ne connait pas encore l'origine de l'incendie.