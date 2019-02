Près de Saint-Gaudens, un homme à scooter se tue en tombant dans l'eau

Par Mathieu Ferri, France Bleu Occitanie

L'homme a glissé sur la chaussée, dans la nuit de samedi à dimanche, et a fini sa course dans une rivière au sud d'Aspet. Les pompiers ont repêché son corps un kilomètre plus loin.