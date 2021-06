Près de Toul : deux blessés dont un grave dans un accident de la route sur la RD400, la circulation coupée

Il s'agit d'un accident entre une moto et voiture, survenu un peu après 10h sur la RD400 entre Lay-Saint-Rémy et Foug. Il y a deux blessés dont un grave, les secours sont sur place.

D'importants moyens sont déployés sur la RD400 près de Toul, après cet accident survenu un peu après 10 heures, entre une moto et une voiture. Il y a deux blessés dont un grave. Cela s'est passé entre les communes de Lay-Saint-Rémy et Foug. La circulation est coupée, plusieurs véhicules de pompiers et des ambulances sont sur place. Les blessés sont en train d'être transportés à l'hôpital.