Les gendarmes ont dû s'engager dans une course-poursuite un peu particulière, samedi soir à Pibrac : ils ont arrêté un automobiliste de 23 ans qui leur a coupé la route alors conduisait en slip de bain et en claquettes. Un matelas gonflable empiétait largement sur le siège passager.

Près de Toulouse, il tente de semer les gendarmes en slip de bain et en claquettes sur près de 40 kilomètres

Une intervention pas banale ce samedi vers 21h30 à Pibrac, à l'ouest de Toulouse. Deux véhicules de gendarmerie qui patrouillent se font couper la route par une Peugeot 206. Le conducteur est torse-nu, un matelas pneumatique empiète sur le siège passager. Les militaires enclanchent alors les gyrophares pour demander à l'automobiliste de s'arrêter. Mais le jeune homme refuse et accélère.

Une poursuite sur plusieurs dizaines de kilomètres

Malgré leurs nombreux appels, les militaires ne parviennent à le stopper. Ils le poursuivent ainsi sur une quarantaine de kilomètres entre Pibrac, Colomiers et Balma. Le conducteur s'est ensuite engagé sur le périphérique toulousain en piquant de fortes accélérations, "avec des pointes à plus de 150 km/heure", selon un responsable de la gendarmerie. Il faudra cinq voitures de gendarmerie et l'utilisation de "stop-sticks", un dispositif qui fonctionne un peu comme de herses, pour stopper le fuyard.

Il s'agit un jeune homme de 23 ans, qui roulait sans permis, sans assurance et sans contrôle technique mais qui n'était pas positif à l'alcool et ni aux stupéfiants. Il est déjà connu pour des infractions au code de la route.

Il devrait être jugé ce mardi en comparution immédiate à Toulouse.