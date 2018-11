Près de Toulouse, l'escroc multi-cartes tente de louer l'appartement duquel il doit être expulsé

À Tournefeuille près de Toulouse cette semaine, un escroc notoire a été interpellé : déjà connu pour de nombreux faits et recherché par la justice, il s'est encore illustré en tentant une ultime arnaque sur Le Bon Coin. Une drôle d'histoire, mouvementée, qui met fin à une longue cavale.

Tournefeuille, France

La police de Tournefeuille, à l'ouest de Toulouse, est saisie en début de semaine par la plainte d'une personne qui vient de faire une visite d'appartement, après l'avoir repéré sur Le Bon Coin. L'homme qui se présente comme le propriétaire lui réclame de l'argent en espèces pour réserver l'appartement si il compte bien le louer. Flairant l'arnaque, la personne s'en émeut auprès des policiers.

Recherché par la justice, le propriétaire est en fait un locataire qui ne paie plus ses loyers

La police entame ses investigations et réalise assez vite que le protagoniste qui a donné une fausse identité est en fait le locataire de l'appartement, sous le coup d'une procédure d’expulsion faute de paiement des loyers. Pire il s'agit d'un escroc notoire de 58 ans, recherché par la justice pour des faits antérieurs et pour une peine de 18 mois de prison qu'il n'a pas purgé! Mercredi 14 novembre, la brigade territoriale finit par l'interpeller malgré son opposition, arrestation musclée durant laquelle des agents et le suspect sont légèrement blessés lors d'échanges de coups.

Tentative d'évasion

Dans sa voiture, les perquisitions permettent de mettre à jour une importante somme d'argent en liquide, des cartes bancaires à des noms différents, des copies de carte d'identité, des documents bancaires prouvant l'ouverture de multiples comptes en banque à des noms là encore distincts, trois téléphones, des ordinateurs et des tablettes. Déféré devant un juge, il tente même de s'enfuir, en vain. Il a été écroué dans le cadre de sa peine précédente en attendant son prochain procès.