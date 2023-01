La clinique de L’Union victime d’une cyberattaque

Près de Toulouse, la clinique de L'Union a été victime d’une cyberattaque mercredi après-midi. Au total, quatre établissements du groupe Ramsay ont été touchés en France dont la clinique de l'Union. Le groupe Ramsay compte au total quatre établissements à Toulouse avec les cliniques du Marquisat, des Cèdres et Croix du sud mais seule l'Union est touchée.

"Des anomalies ont été constatées sur certains serveurs", explique le directeur du Pôle Ramsay santé à Toulouse Fabrice Derbias. "Après investigation, nous avons fait le choix de déconnecter tous nos logiciels. C'est moins confortable mais la prise en charge des patients est assurée. Les services opératoires et radio fonctionnent. La difficulté c'est pour le rendu des examens. Mais cela ne change rien ou presque puisque nous avons eu le temps d'imprimer les plants de soins et les dossiers médicaux."

Pas de vol de données ni de demande de rançon

Sur les circonstances de l'attaque, la clinique de l'Union a constaté une intrusion, mais aucun vol de fichiers ni de données. "Une cellule de crise est en place depuis jeudi matin, précise Fabrice Derbias. Elle se réunit toutes les deux heures. On avance et quand on sera certain que le problème est réglé, on se reconnectera pour revenir à un fonctionnement normal, on espère, ce jeudi soir."

Le groupe Ramsay envisage de déposer plainte dans les prochaines heures. Le dernier hôpital visé par ce genre d'attaque en Haute-Garonne était le centre hospitalier de Saint-Gaudens en avril 2021.