Près de Toulouse, la commune de Cugnaux lutte contre la cabanisation

Le chantier illégal de maison indiviudelle à Cugnaux se trouve chemin de la Cressonnière presque en face du terrain des gens du voyage en pleine zone non constructible. C'est la trame verte du sud de la commune où cette riveraine appréciait pouvoir se promener : "c'était un lieu de balade, bucolique, complètement dégagé en peu de temps". Cette retraitée explique "être allé voir ce portail gigantesque". Il s'agit de piliers d'1M80 qui marquent l'entrée avec un mur de parpaings comme clôture.

Des méthodes "de filous"

Depuis plusieurs jours le projet du nouveau propriétaire prend forme : les réseaux seraient tirés selon le maire Albert Sanchez et les fondations entamées. Florence, habitante de Cugnaux, n'en revient pas : " je trouve ça triste et horrible, c'est plus que des méthodes de filous, les gens n'ont plus de respect". Elle commente "il y a des gens qui se battent honnêtement pour avoir un terrain et d'autres qui se croient au-desssus des lois".

Lutte contre la cabanisation

D'après le maire le terrain agricole fait 3000 mètres carrés. Le nouveau propriétaire l'aurait acheté entre 10 et 15 000 euros. Si il avait été constructible il aurait fallu compter 150 à 200 000 euros assure Albert Sanchez. Le premier magistrat de la commune parle de "cabanisation". Il explique que ces constructions illégales sont très courantes sur les terrains agricoles : le propriétaire installe d'abord une cabane, abri de jardin ou mobil-holme, puis il construit le plus vite possible un bâtiment en dur. Le maire annonce qu'il publiera dans le prochains jours un arrêté municipal pour interrompre les travaux.