Près de Toulouse, la disparition inquiétante d'une lycéenne de 16 ans

Marine, une lycéenne de 16 ans à Pibrac, près de Toulouse, est activement recherchée depuis jeudi matin et ce qui ressemble à une fugue en direction de la région parisienne.

Les parents de Marine, 16 ans, n'ont plus de nouvelles depuis plus de 24 heures à Pibrac, juste à côté de Toulouse. Ce jeudi matin 3 décembre, leur fille a pris ses affaires, comme d'habitude pour partir à l'école mais ne s'est pas rendue au lycée. Elle a également emporté suffisamment de liquidités et un moyen de paiement pour rejoindre vraisemblablement la région parisienne. Elle pourrait avoir pris le train pour y parvenir.

La volonté de passer entre les mailles du filet

Les enquêteurs y voient les indices d'une fugue préparée à l'avance. Marine serait partie pour rejoindre un contact fait via les réseaux sociaux, en région parisienne. Mais sa famille ignore qui elle est partie rencontrer. Et les gendarmes qui mettent tout en oeuvre pour la localiser ont le plus grand mal à le faire. Il semblerait que l'adolescente tente par tous les moyens d'y échapper. Elle montre "une volonté particulière de passer entre les mailles du filet", indique une source proche de l'enquête. Autant d'éléments qui font de sa fuite une disparition inquiétante.

Sa photo à l'appui, les gendarmes de Haute-Garonne appellent donc toute personne susceptible d'avoir croisé Marine de les contacter au plus vite pour prévenir tout risque de mauvaise rencontre pour la jeune fille mineure.