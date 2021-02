Près de Toulouse, le préfet ordonne la fermeture d'une auto-école aux pratiques douteuses

La préfecture de Haute-Garonne vient d'ordonner la fermeture administrative d'une auto-école de la périphérie toulousaine après y avoir détecté de nombreuses anomalies.

Voitures défectueuses, candidats trop nombreux et mal formés

Dans cet établissement, les candidats présentés aux examens du permis de conduire avaient visiblement des niveaux de conduite particulièrement faibles. Les voitures utilisées pour la formation des apprentis présentaient des défauts mécaniques dangereux. Enfin, le nombre des candidats présentés aux examens étaient bien supérieurs à ceux inscrits en formation.

Le 28 janvier dernier, la police aux frontières et la direction départementale de la protection des populations ont procédé à un contrôle de cette auto-école. Cette opération a permis de mettre en lumière de multiples dysfonctionnements et infractions liés à la gestion administrative et financière des auto-écoles et aux droits des consommateurs.

La fermeture administrative a été actée, le gérant ne dispose plus de l'agrément pour exercer.