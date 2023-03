Près de Toulouse, le projet de gigantesque caserne de gendarmerie entre dans sa dernière ligne droite

Le projet de gigantesque caserne de gendarmerie à Balma (Haute-Garonne) entre dans sa dernière ligne droite. Des études techniques devaient être rendues en cette mi-février 2023. Si le calendrier est tenu, le chantier de construction débutera en août 2024, et les gendarmes pourront intégrer leur nouvelle caserne dès le début de l'année 2026.

C'est un très grand chantier, de 30.000 mètres carrés, "comme l'État en fait rarement, un chantier majeur, du jamais vu depuis 40 voire 50 ans", dit la députée Corinne Vignon parce qu'à Balma l'État finance et construit une caserne complète. Les murs lui appartiendront.

120 familles de gendarmes

La caserne de Balma sera située juste à côté de la 11e brigade parachutiste, sur un site facile d'accès en bordure de périphérique. Elle accueillera la compagnie de gendarmerie de Toulouse Saint-Michel et l'escadron départemental de sécurité routière actuellement installés en territoire police, face au palais de justice de Toulouse, dans des locaux vétustes loués au Conseil départemental de Haute-Garonne.

La caserne hébergera également un peloton de surveillance et d'intervention, une brigade territoriale, une brigade de recherche et plus de 120 familles de gendarmes.

L'enveloppe budgétaire est votée : 50 millions d'euros, dont 3,5 millions pour acquérir le terrain qui est actuellement propriété du ministère des Armées.

Le maire de Balma "fier pour la gendarmerie"

Le maire de Balma, Vincent Terrail Novès, fait partie des artisans du projet et se réjouit de le voir aboutir : "Nous nous sommes beaucoup investis avec Corinne Vignon ; on est allé voir plusieurs Premiers ministres et ministres qui se sont succédés pour faire comprendre l'enjeu opérationnel d'efficacité, et de meilleurs résultats pour la gendarmerie, de regrouper toutes ses unités. Moi je suis fier pour la gendarmerie. Elle aura des outils adéquats adaptés aux enjeux d'aujourd'hui".