Près de Toulouse, les gendarmes arrêtent un couple d'escrocs qui menait grand train

Pendant les vacances de la Toussaint, un couple d'escrocs a été mis hors d'état de nuire par les gendarmes de Haute-Garonne qui s'en prenait à deux septuagénaires du Muretain.

Cours de pilotage et ULM

Les deux victimes présumées portent plainte le 21 octobre : leurs comptes en banque ont été vidés ces deux dernières années par un couple qu'ils connaissent et qui est visiblement parvenu à les manipuler. Suffisamment pour que les deux personnes âgées se coupent peu à peu de leurs proches. Une emprise, tissée de mensonges, qui permet au couple de dépenser des sommes excessives.

Avec les cartes bancaires des victimes, ils se paient notamment plusieurs véhicules dont une vieille Peugeot de collection, un SUV et une berline de luxe. Le mari s'offre des cours de pilotage et finit même par acquérir un petit ULM. Le préjudice est estimé à plus d'un million d'euros.

Aussitôt la plainte enregistrée, les comptes en banque des victimes sont bloqués. Le couple menteur placé en garde à vue, est présenté à un juge trois jours après, le 24 octobre dernier en vue d'une mise en examen pour escroquerie et blanchiment.