Près de Toulouse, les prisons de Seysses et Muret bloquées par des surveillants pénitentiaires

Les surveillants de prison se mobilisent partout en France ce jeudi 17 février. Une dizaine d'agents sont notamment à Muret et Seysses, près de Toulouse. Ils bloquent les entrées et les sorties depuis 6h. Certains surveillants ont un gilet jaunes "SPS" (Syndicat pénitentiaire des surveillants) sur le dos. L'objectif est de demander des hausses de salaires mais aussi de dénoncer l'échec des négociations avec le ministre de la Justice. Selon les syndicats, Eric Dupond-Moretti aurait claqué la porte de ces négociations selon les syndicats.

Des conséquences sur les procès ?

Cette action pourrait avoir des conséquences sur le déroulement des procès : "Si les personnels décident que les extractions judiciaires ne se déroulent pas, elles ne se dérouleront pas. Si le personnel décide que les familles, par exemple, ne peuvent pas entrer pour pouvoir rendre visite aux personnes qui sont incarcérées, il n'y aura pas de parloir non plus", prévient Wilfried Fonck, secrétaire national de l’Ufap-Unsa Justice et invité de franceinfo. Selon lui, avant fin 2021, les surveillants pénitentiaires gagnaient moins que le smic en début de carrière. Aujourd'hui, "on est arrivé à un peu plus que le smic," pointe-t-il.

Des actions sont prévues en cours dans l'est, en Normandie, en Isère ou encore à Nice et Toulon.