Près de Toulouse : les trafiquants de drogue utilisent Snapchat pour vendre herbe, cannabis et cocaïne

Deux personnes ont été mises en examen ce mardi pour trafic de stupéfiants et placées en détention provisoire apprend-on auprès du parquet de Toulouse. Elles participaient un réseau de trafic de stups sur les communes de Colomiers, Plaisance-du-Touch et Tournefeuille près de Toulouse. L'organisateur vendait ses produits via la plateforme de messagerie Snapchat.

Des messages automatiquement supprimés du téléphone

L'organisateur de ce trafic de stupéfiants arrêté vendredi dernier, utilise Snpachat pour entrer en contact avec ses acheteurs. Cette application permet d'envoyer des messages qui sont automatiquement supprimées du téléphone du destinataire en quelques secondes.

Le trafiquant y vend de l'herbe, du cannabis et de la cocaïne. Sous ses ordres : un lieutenant qui fait un peu tout : il conserve les produits stupéfiants à son domicile livre la marchandise aux clients détermine les secteurs de livraison pour les coursiers et va jusqu'à faire la promotion des produits en vente. Une véritable entreprise.

Voitures de luxe

L'organisateur envoyé derrière les barreaux est connu de la justice pour des faits similaires remontant à 2013 et 2016. Il est tombé entre autres parce qu'il roulait à bord de voitures de luxes incompatibles avec ses revenus officiels de simple commerçant.

Lors des perquisitions les enquêteurs mettent la main sur une quantité importante d'espèces, des stupéfiants aussi, et plus inhabituel sur des gyrophares , des menottes et des brassards "police".

Dans ce dossier les enquêteurs de l'OFAST Toulouse (Office anti-stupéfiants) ont arrêté en fin de semaine dernière un total de 6 personnes. De précédentes arrestations ont eu lieu au mois de mai dernier et d'autres dans le courant de l'été par les policiers de la sécurité publique de Toulouse.