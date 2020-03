Près de Toulouse, trois policiers sauvent in extremis un homme de la noyade

A Blagnac, à l'Ouest de Toulouse, un sauvetage aurait pu très mal finir, lundi 9 mars, un peu avant 7 heures du matin. Les policiers du commissariat central reçoivent un appel qui leur indique qu'un homme de 27 ans s'apprête à se jeter dans la Garonne. Il a posté un message en ce sens sur les réseaux sociaux. Trois policiers s'engagent vers Blagnac, partent un peu au hasard vers la base de loisirs des Quinze sols et réussissent à le localiser, grâce à sa voiture. L'équipage, composé de deux policiers titulaires et d'une élève gardien de la paix, voient au loin le désespéré courir et se jeter dans le fleuve. Il est immédiatement emporté par le courant.

Ses jours ne sont plus en danger

Deux des agents se jettent à l'eau, à leur tour, sans trop réfléchir, tout habillés et sans avoir même pris la peine de vider leurs poches de leurs téléphones portables. L'homme de 27 ans choisit, finalement, de s'accrocher à un moulin, sur son passage et les deux secouristes tentent de nager jusqu'à sa hauteur et l'attrapent au moment où il s'apprête à lâcher prise. Avant de rejoindre la rive, ils sont à nouveau entraînés sous l'eau. Le troisième agent saute lui aussi et parvient, finalement, à les ramener vers un endroit où tous ont pied.

Les pompiers et le SAMU appelés sur place, entre temps, ont rapidement pris en charge cet homme. Ses jours ne sont plus en danger. Les policiers sont légèrement blessés, la jeune élève gardien de la paix en légère hypothermie et les deux autres agents blessés et griffés aux jambes.