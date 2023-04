Près de Vannes : un petit garçon de 5 ans s'échappe de chez ses grands-parents, il est retrouvé à 1,5 km

Plus de peur que de mal ce samedi 1er avril à Saint-Avé, près de Vannes (Morbihan). Vers 16 h 45, la gendarmerie reçoit un appel : un petit garçon de 5 ans a disparu, il était chez ses grands-parents et a échappé à leur vigilance. Une douzaine de gendarmes et un hélicoptère sont alors envoyés sur place, pour rechercher cet enfant. Il a été retrouvé vers 17 h 30. Le garçon s'était rendu, seul, à pied, chez son père qui habite à 1,5 km des grands-parents. Une équipe cynophile était en chemin et a donc fait demi-tour.

ⓘ Publicité