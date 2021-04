Près de Villers-Bocage, les gendarmes interrompent une mini-rave party au pied des éoliennes

Les gendarmes sont intervenus dimanche 4 avril au petit matin à Ondefontaine, près de Dialan-sur-Chaîne dans le Calvados, pour interrompre un regroupement de fêtards. C'est un riverain qui a appelé les forces de l'ordre, qui ont surpris seize personnes en plein champ, au pied des éoliennes du village.

Une sono au pied des éoliennes

Ils venaient de passer la nuit à la belle étoile pour écouter de la musique avec une sono. Malgré le couvre-feu entre 19 heures et 6 heures du matin, et les restrictions sanitaires qui interdisent les regroupements en extérieur à plus de six personnes, ils ne se sont pas montrés discrets. "Je les ai entendus de chez moi à 2 kilomètres", assure Noël Vallières, le maire délégué du hameau voisin du Mesnil-Auzouf, qui s'est rendu sur place.

Des amendes pour tout le monde

Les gendarmes ont verbalisé chacun des 16 participants à la mini-rave party, pour non-respect des règles sanitaires en vigueur. Les gendarmes des Monts d'Aunay et la brigade motorisée de la gendarmerie de Saint-Martin-des-Besaces ont été mobilisés pour l'intervention.