Près de Vitré : des cambrioleurs s'acharnent sur des chiens et écrasent l'un d'eux avec leur voiture

Ce vendredi 21 avril, vers 23h, Dewi, un jeune de 25 ans qui travaille dans un restaurant, rentre dans la maison d'Erbrée, près de Vitré, où il est hébergé provisoirement par des amis avec sa compagne et leur enfant de 2 ans. Le couple est en attente de déménagement. Dewi s'aperçoit que les portes des 2 garages de la maison sont ouvertes. L'un d'eux a été fouillé, dans l'autre se trouvent les 3 chiens. 2 sont dehors et le 3è un berger australien âgé de 6 ans est décédé "il s'est fait roulé dessus par une voiture sans doute celle des cambrioleurs" raconte Dewi "mon chien a du se dresser devant le véhicule alors que les cambrioleurs s'enfuyaient".

"Tout le week-end en soins intensifs"

Son 2è chien , un staffie, est grièvement blessé par les malfaiteurs qui l'ont agressé "il avait plusieurs fractures" témoigne Dewi "il a fait une hémorragie, mon chien a eu des hématomes au niveau des poumons, plusieurs contusions et des lésions physiques. Il est resté tout le week-end en soins intensifs chez le vétérinaire". Pour Dewi "il ne méritait pas autant car il a cherché à protéger la maison. Mon staffie a été victime de coups de vengeance de la part des cambrioleurs". Le staffie a subi une opération de la hanche et du bassin dans une clinique spécialisée à Rennes.

La colère de Dewi

"Je suis en colère et triste, non seulement l'un de mes chiens est mort mais l'autre a été transporté dans un état grave aux urgences vétérinaires en pleine nuit". Dewi ne cache pas un certain désarroi après ses actes de barbarie envers des animaux. Après un dépôt de plainte pour violences ayant entrainé la mort d'un animal, une enquête à a été ouverte par le gendarmerie de Vitré. Le maitre espère que son appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux permettra l'arrestation de ces cambrioleurs particulièrement cruels.

