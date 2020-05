Près de Vitré, un jeune homme gravement brûlé lors d'un barbecue

Un jeune homme de 19 ans a été grièvement brûlé ce lundi 25 mai à La-Chapelle-Erbrée à l'est de Vitré. Il participait à une soirée barbecue et aurait versé un produit inflammable sur le feu. Le jeune homme a été brûlé au visage, au cou, aux mains et au dos. Les pompiers ont été appelés vers 23h15 pour se rendre au lieu-dit La Hunaudais sur les berges du plan d'eau.

Un hélicoptère est venu chercher la victime pour l'emmener à l’hôpital de Vitré. Le jeune homme a finalement été admis dans la nuit dans un service spécialisé à Tours.