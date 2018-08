Mobilisation dans la fôret de Montgeon près du Havre : plusieurs personnes tentent de localiser un poney. Et elles s'inquiètent car l'équidé est sellé et bridé.

Le Havre, France

Selon les témoins il s'agit d'un poney blanc, d'assez grande taille. Il a été aperçu mercredi en train de divaguer mais depuis personne n'arrive à le localiser et encore moins à l'attraper. "Il panique, court dans tous les sens. On compte sur la puce qu'il a sur lui pour le repérer mais on a beaucoup de mal" raconte l'une des participantes à cette battue.

Comme d'autres elle craint que le poney s'échappe de cette fôret de Montgeon et se retrouve sur une route. Elle s'inquiète aussi car le poney porte une selle ou une bride. "Son cavalier ou cavalière a pu faire une chute", poursuit cette femme. Mais selon la police du Havre, aucune disparition n'a été signalée ces dernières heures.