Présence de public au zoo de Pont-Scorff : épinglé par la préfecture, Rewild se défend

Rien ne va plus entre la préfecture du Morbihan et le zoo de Pont-Scorff. La semaine dernière, l'établissement était mis en demeure par le Préfet suite à ce qu'il estime être plusieurs manquements. Ce jeudi 17 septembre, le représentant de l'Etat a de nouveau publié un arrêté interdisant toute visite de public au sein du zoo.

Début septembre, la préfecture découvre des photos d'enfants qui attendent devant les portes du site. Pourtant, l'association Rewild, gestionnaire du site depuis l'année dernière, assure ne recevoir "aucun scolaire, aucun groupe, aucun centre aéré". Pour le Préfet, en l'absence de personnes en capacité de s'occuper et de présenter au public les espèces les plus dangereuses, le site ne peut plus accueillir quiconque à l'exception de son personnel.

Des stagiaires venus passer un entretien

Contactée, l'association dément formellement toute visite au sein du zoo. Ces enfants aperçus devant l'enceinte du bâtiment seraient des jeunes stagiaires venus passer un entretien avec deux prestataires extérieurs. Car le zoo fait effectivement appel depuis de nombreuses années à deux personnes qui encadrent des autistes ou des jeunes fragiles en situation de réinsertion. Ces jeunes participent à des journées soigneurs dans le cadre de leur programme thérapeutique, encadré par une convention, précise Rewild.

L'association a donc envoyé un courrier à la préfecture pour tenter de clarifier la situation. Peuvent-ils accueillir ces jeunes autistes ? Est-ce vraiment de l'accueil au public, bien qu'aucun ticket ne soit vendu ? Si la réponse est oui, "à son grand regret", précise-t-il, le zoo devra mettre un terme à cette collaboration.