Présenté à la justice à Bordeaux après avoir blessé un adolescent avec une machette pour une paire de baskets

Le Bordelais de 37 ans, qui a blessé un adolescent de 17 ans, à la machette dans le quartier de Caudéran, à Bordeaux, lundi, a été déféré au parquet de Bordeaux, à l'issue de sa garde à vue, ce jeudi.

L'homme voulait récupérer des chaussures volées selon lui

Il a expliqué avoir découvert une annonce sur internet, avec des baskets à vendre. Il a pensé reconnaître la paire qu'il s'était achetée et qui lui avait été dérobée au cours d'un cambriolage dont il a été la victime. Il s'est donc fait passer pour un acheteur pour aller le vérifier. Sur le lieu du rendez-vous à Caudéran, il constate que ce sont les siennes et demande à l'adolescent de lui donner. Ce qu'il refuse. Le ton monte. Une bagarre éclate et le Bordelais de 37 ans sort une machette (qu'il avait emporté au cas où). Il la met sous la gorge de l'adolescent qui se débat et c'est à ce moment qu'il l'a blessé à la gorge.