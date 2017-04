Présidentielle - 1er tour : Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen en Isère

Voici les résultats pour les 11 candidats au premier tour de l'élection présidentielle en Isère. Emmanuel Macron est en tête devant Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon se classe 3e devant François Fillon selon les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur.

En Isère comme en France, c'est Emmanuel Macron qui sort en tête au premier tour devant Marine Le Pen. Le candidat d'En marche devance la candidate frontiste de plus de deux points. Jean-Luc Mélenchon, avec 20,52%, est au-dessus de son résultat national (19,64%) et termine largement devant François Fillon avec plus de trois points d'avance. Le candidat de la France Insoumise termine en tête à Grenoble (28,88%) juste devant Emmanuel Macron (28,64%) selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Benoît Hamon limite la casse. Avec 6,59%, le candidat du Parti socialiste est au-dessus de son score national (6,2%).

Les scores définitifs des candidats en Isère :

Emmanuel Macron: 24,77%

Marine Le Pen: 22,33%

Jean-Luc Mélenchon: 20,52%

François Fillon: 17,05%

Benoît Hamon: 6,59%

Nicolas Dupont-Aignan: 5,10%

François Asselineau: 0,99%

Jean Lassalle: 0,99%

Philippe Poutou: 0,96%

Nathalie Arthaud: 0,54%

Jacques Cheminade: 0,17%

Les résultats définitifs du premier tour en Isère

