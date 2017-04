Présidentielle - 1er tour : Macron en tête dans les Landes

Les Landais ont offert à Emmanuel Macron la première place lors de ce premier tour de l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron est en tête à l'issue de ce premier tour dans les Landes avec 24,63%. Il a plus de quatre points d'avance sur son dauphin, Jean Luc Mélenchon. Marine Le Pen prend la troisième place avec 18%. C'est un point de moins que lors des Européennes de 2014.

Hamon, l'accident industriel

Ensuite, arrive François Fillon avec 17%. Et le cinquième, c'est l'accident industriel. Benoit Hamon, à peine 8.6% dans un département où le PS a si longtemps été hégémonique. Le PS des Landes a publié dans la soirée un communiqué. Le minimum syndical. Pour remercier ses électeurs et appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dimanche 23 Avril 2017

La Fédération des Landes du Parti socialiste prend acte des résultats... https://t.co/KLVGr4pYVc — PS40 (@FedePS40) April 23, 2017

Nicolas Dupont Aignan prend la sixième place avec 4,45% mais il est talonné par Jean Lassalle, moins de 1.000 voix derrière. Les quatre autres candidats se partagent les miettes.

On retiendra qu'Emmanuel Macron l'emporte dans toutes les grandes villes des Landes, toutes, sauf une : la communiste Tarnos qui s'est donnée à Jean Luc Mélenchon qui obtient là bas 31%.