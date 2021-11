Présidentielle 2022 : qui sont les cinq candidats en course pour l'investiture Les Républicains ?

Cinq candidats ont été retenus pour participer à l’élection interne qui désignera le candidat de la droite à l’élection présidentielle, réservée aux seuls adhérents du parti : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin. Les adhérents du parti devront les départager lors du congrès qui se tiendra du 1er au 4 décembre 2021. Les candidats devront avant s'affronter lors de quatre débats, dont le premier aura lieu ce lundi 8 novembre.

Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, et candidat à l'investiture LR pour la présidentielle 2022. © Maxppp - Vincent Isore/IP3

Né le 21 mars 1965 à Châlons-en-Champagne dans la Marne, Xavier Bertrand a commencé à militer à 16 ans au RPR. Agent d’assurances de formation, il devra attendre 1995 pour devenir adjoint au maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Il devient maire de la ville en 2010 et député pour la toute première fois deux ans plus tard.

Sa carrière nationale décolle en 2003. Il devient rapidement le chouchou de Nicolas Sarkozy. Il restera ministre du Travail tout au long de son quinquennat de 2007 à 2012. Il est aussi secrétaire général de l'UMP de 2008 à 2010. Élu président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, devenue Hauts-de-France, face à Marine Le Pen en 2015, Xavier Bertrand a été réélu pour un second mandat avec 52,37 % des suffrages exprimés en juin dernier, deux mois après avoir déclaré sa candidature à la présidentielle 2022.

Les dernières années de sa vie politique ont aussi été marquées par son départ de LR, en décembre 2017, au lendemain de l’élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. Dénonçant "une dérive", Xavier Bertrand disait regretter que le mouvement n’ait pas appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2017.

Il est le premier candidat de droite à s'être lancé officiellement dans la course à l'Élysée. Après avoir assuré qu'il ne participerait pas à une primaire, le président des Hauts-de-France a finalement décidé de soumettre sa candidature au vote des militants LR. "C’est la seule façon d’avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre", a-t-il expliqué, le 11 octobre, sur TF1. " Je veux rassembler l’ensemble des Français, alors il faut que je commence par ma famille politique", a ajouté le candidat, martelant que "divisés, on est sûrs de perdre, rassemblés, on peut gagner, et je veux gagner."

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. © Maxppp - Vincent Isore/IP3

Énarque et haute fonctionnaire au Conseil d’État, Valérie Pécresse débute sa carrière politique en 1998, comme conseillère gouvernementale sous la présidence de Jacques Chirac. Quatre ans plus tard, elle est élue députée de la circonscription des Yvelines, puis conseillère régionale d’Ile-de-France en 2004.

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse fut ministre de l’Enseignement et de la Recherche (2007-2011) puis ministre du Budget (2011-2012), elle est également nommée porte-parole du gouvernement la dernière année du quinquennat.

En 2019, elle quitte LR et transforme dans la foulée son mouvement, Libres !, fondé en 2017, en parti politique.

Élue une première fois en 2015, Valérie Pécresse a été réélue à la tête de la région Ile-de-France en juin 2021. Un mois plus tard, elle déclarait vouloir briguer la présidence pour "restaurer la fierté française". "Nous devons rompre avec 10 ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions, et en fin de compte l'affaissement de notre pays", avait-elle ajouté.

Michel Barnier

Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne © Maxppp - Lionel Vadam

À 70 ans, Michel Barnier est le doyen des cinq candidats. Originaire de Savoie, il s'est lancé en politique dans les années 1970 au sein du RPR (Rassemblement pour la République). En 1973, alors qu'il a 22 ans, il devient le plus jeune conseiller général du pays. Il est élu en 1978 député de la 2e circonscription de Savoie, ce qui lui vaut d'être le plus jeune député. Dans les années 1990, sa carrière prend plus d'envergure : il participe aux gouvernements d'Édouard Balladur, d'Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin et de François Fillon en tant que ministre de l'Environnement, des Affaires européennes, des Affaires étrangères ou de l'Agriculture. Il est ensuite élu sénateur de la Savoie de 1997à 1999.

Michel Barnier fait son entrée à Bruxelles en 1999, lorsqu'il intègre pour cinq ans la Commission européenne e à la politique régionale, avant d'être nommé conseiller du président de la Commission en 2006, puis député européen 2009. En 2010, il est nommé commissaire européen au marché intérieur et aux services. Il occupera ce poste jusqu'au 2014, avant de devenir le négociateur du Brexit pour l'Union européenne. Il pilotera jusqu'à mars 2021 les négociations autour des futures relations avec le Royaume-Uni.

S'il est discret et peu connu des électeurs et électrices, il compte bien miser sur sa fidélité pour le parti et sa solide expérience politique. Il est par ailleurs celui qui a réuni le plus parrainages, environ 700.

Éric Ciotti

Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes © Maxppp - Michel Viala

Figure médiatique et cadre influent du parti, Éric Ciotti a commencé sa carrière politique comme assistant parlementaire de Christian Estrosi, alors député des Alpes-Maritimes, qu'il suivra ensuite lorsqu'il deviendra président du groupe RPR en région PACA et ministre de l'Aménagement du territoire. Éric Ciotti est élu en 2007 député des Alpes-Maritimes, mandat qu'il continue d'occuper aujourd'hui. En 2008, il est élu municipal à Nice, avant de devenir premier adjoint au maire avant de démissionner quelques mois plus tard pour prendre le titre de président du Conseil général des Alpes-Maritimes jusqu'en 2017.

Le député occupe ensuite différents postes de responsabilité au sein de l'UMP puis de Les Républicains. Il sera ainsi le directeur de campagne de François Fillon pour la présidence de l'UMP en 2012. En 2017, il est nommé secrétaire adjoint des Républicains, puis devient président de la Commission d'investiture du parti un an plus tard.

Éric Ciotti représente l'aile droite du parti Les Républicains : il se dit favorable à une priorité nationale et communautaire européenne sur les questions de l'emploi, des allocations ou du logement.

Philippe Juvin

Philippe Juvin, médecin et maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) © Maxppp - Thomas Padilla

S'il est engagé en politique depuis les années 1980, Philippe Juvin n'a jamais abandonné sa casquette de médecin. Ce médecin réanimateur est chef de services des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Son métier lui a ainsi valu d'être sur le devant de la scène médiatique durant la pandémie de coronavirus. Il met en avant son expérience de médecin pour se présenter comme "candidat des services publics".

Sa carrière politique a débuté en 1983, quand il est élu conseiller municipal de La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, avant d'en être le maire en 2001, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, il participe à la rédaction du programme de campagne du candidat, et notamment la partie sur la santé.

En parallèle de son mandat de maire, entre 2004 et 2009 il est conseiller général des Hauts-de-Seine. Pendant dix ans, de 2009 à 2019, il est député européen. Il a notamment été membre de la commission "Marché intérieur, protection des consommateurs" et de la commission "Environnement et Santé".