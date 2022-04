Présidentielle 2022 : "une forte affluence" prévue à Rennes dans les bureaux de vote pour le 1er tour

La ville de Rennes a recensé plus de 20.000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales, dont beaucoup proviennent d'électeurs entre 30 et 50 ans. Les 216 présidents et secrétaires des bureaux de vote ont suivi un briefing samedi 9 avril, à la veille du premier tour de la présidentielle.

Cette réunion a permis d'organiser au mieux le vote dans les 28 centres et les 108 bureaux à Rennes.

Ils ont rendez-vous à 7h30 ce dimanche matin pour ouvrir les 108 bureaux de vote rennais. Les 216 présidents et secrétaires se sont réunis dans la salle du conseil de l'hôtel de Rennes Métropole samedi après-midi pour recevoir les dernières consignes. Jusqu'à 123.860 électeurs inscrits sur les listes sont attendus pour le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi eux, la ville de Rennes a recensé plus de 20.000 nouvelles inscriptions.

6.000 nouvelles inscriptions lors de la dernière semaine

"C'était un véritable tsunami d'inscriptions, avec un rush inégalé, dans un temps très court avec 6.000 inscriptions entre le jeudi 24 février, jour de déclaration de la guerre en Ukraine, et le mardi 2 mars [pour la clôture des inscriptions], se souvient Marie-Annick Le Thiec, directrice des prestations administratives à la population pour la mairie de Rennes. On a dû réquisitionner tout le monde." Parmi ces nouveaux inscrits, de nombreux trentenaires et quadragénaires ont fait leur réapparition sur les listes. "C'est un élément de contexte important qui préfigure de toute façon, à Rennes, une forte affluence", ajoute-t-elle, en comparaison à l'abstention record anticipée au niveau national.

Plusieurs dizaines d'annulations liées à des cas positifs au Covid-19

Marie-Annick Le Thiec, positive au Covid-19, a animé cette réunion en visioconférence, à distance. Car l'ombre du virus plane sur ce scrutin. "Surtout, surtout, gardez le masque, à la fois pour vous mais surtout parce qu'on n'a plus du tout de secrétaire et de président en réserve", lance-t-elle en ouverture, provoquant des réactions dans l'assistance. Plusieurs dizaines de membres de bureaux de vote ont annulé leur participation cette semaine après avoir été déclaré positif au Covid-19. Mais la ville peut compter sur une réserve d'une cinquantaine d'assesseurs remplaçants, soit trente de plus que lors des élections précédentes. Il faut quatre assesseurs par bureau de vote pour que le scrutin se déroule correctement.

Car les citoyens ont répondu présents pour ce scrutin un peu particulier. "Par curiosité, explique Caroline, qui sera secrétaire lors des deux tours, et par intérêt pour la présidentielle et pour voir la mobilisations des habitants". Beaucoup de jeunes présidents et secrétaires ont participé à cette réunion. "J'ai été plusieurs fois assesseur mais c'est la première fois que je suis secrétaire", se réjouit Alexandre. D'autres sont des habitués, comme Daniel qui n'a pas raté un seul scrutin depuis 1977 par "sens civique".

Comment vérifier la validité de sa procuration ?

L'autre particularité de ce scrutin réside dans le système de procuration qui a évolué : pour la première fois, un électeur du même département pourra voter par procuration, après une validation de l'Insee. Jusqu'à 8.000 procurations été enregistrées par la ville de Rennes, qui s'attend à 3.000 nouvelles procurations pour le second tour. Il est donc possible de vérifier que sa procuration a bien été enregistrée sur la plateforme mise en place par le gouvernement.