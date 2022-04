Présidentielle : À quelques heures du deuxième tour, les Toulousains font leur procuration

Si vous partez en vacances ce week-end et ne pouvez donc pas vous rendre dans votre bureau de vote ce dimanche, vous avez peut-être choisi de faire procuration. Devant le commissariat de Jolimont, à Toulouse, non loin de la gare, la file d'attente s'allonge à un jour du deuxième tour de l'élection présidentielle.

"J'attends depuis 30 minutes", calcule Mendy, montre en main. Il y a de l'attente, même si, comme la plupart des personnes qui ont fait leur procuration dans ce commissariat, cette étudiante a rempli le formulaire en ligne, avant de venir confirmer son identité. Elle n'est pas inscrite sur les listes électorales de Toulouse, ce sont ses parents qui voteront par procuration pour elle dans sa ville d'origine. "Finalement je travaille ce week-end, donc je fais une procuration parce que je ne me sentirai pas légitime à critiquer la politique si je ne vote pas."

Pas question de s'abstenir

Un peu plus loin dans la file d'attente, Laura, 21 ans : "C'est la première fois que je vote, je trouve ça important de représenter un peu les jeunes." 40% des 18-34 ans n'ont pas voté au premier tour, c'est au dessus du taux d'abstention pour l'ensemble des inscrits : 26%.

Même constat pour Ève, étudiante également, "on a le droit de voter, il faut l'exercer", dit-elle, catégorique. Quel que soit le choix, Marie ne rate pas ce rendez-vous non plus : "Comme je ne peux pas être là ce dimanche, je me débrouille pour faire du mieux possible, même si ce n'est pas du tout par conviction."

"Je me déplace ou je fais procuration mais j'ai toujours voté, explique Christelle. J'ai parfois attendu des heures au commissariat, il faut être motivé… Mais cette fois, j'ai l'impression que c'est plus rapide."

Une nouveauté cette année : la personne à qui vous confier votre vote peut habiter une autre commune, mais elle devra se rendre dans votre bureau pour donner votre bulletin.