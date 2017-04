Présidentielle : des lycéens en colère dans les rues de Paris

Rassemblement devant plusieurs établissements mais aussi à République : des lycéens parisiens manifestent parfois violemment ce jeudi leur rejet des deux finalistes de la présidentielle.

"Ni Macron, ni Le Pen, ni patrie, ni patron" : des lycéens parisiens n'acceptent pas les résultats du premier tour et manifestent encore leur colère depuis ce matin. Certains se sont rassemblées devant leurs établissement, Henri IV dans le 5ème arrondissement, Jules Ferry dans 9ème, ou encore le lycée Voltaire dans le 11ème qui était bloqué ce matin. Des poubelles ont été placées devant l'établissement et une centaine de jeunes se sont rassemblés devant l'entrée. D'après le rectorat, une vingtaine de lycées sont touchés par cette mobilisation. Plusieurs centaines d'élèves ont également défilé entre République et Bastille dans une atmosphère tendue : il y a eu des dégradations et des affrontements avec la police. Certains manifestants ont ensuite pris la direction de la place de la Nation.

L'un des dégâts de la manifestation des lycéens ce jeudi à Paris © Radio France - Mathilde Moreau