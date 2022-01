Présidentielle : "Il faut mettre les égos de côté" dit le comité pour la Primaire Populaire en Haute-Vienne

Les votes sont ouverts depuis jeudi et jusqu'à dimanche pour la Primaire Populaire, dont l'ambition est de départager sept personnalités de gauche pour tenter de parvenir à l'union de la gauche en vue de l'élection présidentielle. Près de 467.000 personnes se sont inscrites pour voter à cette consultation citoyenne, ce dont se félicite Yasin Amrouche, membre du comité de la primaire populaire en Haute-Vienne.

"Il y a vraiment énormément de citoyens qui ont été déçus par les partis politiques traditionnels et par le système politique actuel." - Yasin Amrouche

Pour cet ancien militant du PS, cette consultation répond à une forte attente des sympathisants de gauche, que les organisateurs ont convaincu de participer en faisant du porte-à-porte et en allant à leur rencontre sur les marchés. Avec près d'un demi million d'inscrits à cette primaire populaire, "c'est du jamais vu" insiste Yasin Amrouche, qui évoque une mobilisation plus importante que pour la primaire des écologistes (122.000 votants) ou encore l'investiture au PS (22.000 militants consultés) et au congrès des Républicains (140.000 inscrits).

Le jeune homme, ex-militant du PS assure qu'il "croit encore" au rassemblement de la gauche, même si sur les sept noms soumis au vote, trois candidats ont refusé de participer à la Primaire Populaire et de reconnaitre son résultat. C'est le cas de l'Insoumis Jean Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo. "Moi, je fais aussi confiance aux militants des partis politiques. Je crois en leur intelligence, en leur responsabilité et j'espère qu'à l'issue du vote, chacun prendra ses responsabilités pour qu'on puisse en 2022, gagner dans l'intérêt des Français." insiste Yasin Amrouche.

Une mission difficile mais pas impossible, pour le ou la vainqueur de la Primaire ?

Le représentant du comité de la Primaire Populaire en Haute-Vienne estime que les candidats peuvent donc encore changer de position à l'issue du scrutin dimanche soir et se rallier finalement à celui ou celle qui aura été désigné. "Aujourd'hui, face à l'urgence climatique et sociale, on ne peut plus se permettre de perdre cinq années de plus" insiste-t-il. Pour lui, la primaire populaire ne va d'ailleurs pas s'arrête pas au 30 janvier. Ce sera le début de nouvelles discussions, en partant du principe que, sur les partis politiques et organisation citoyennes concernés "on a plus de points communs que de différences. Donc, déjà, on peut avancer à un moment donné. Il faut aussi mettre les ego de côté."

Pas de favoritisme ?

Quant aux accusations, formulées par certains, d'une consultation qui aurait été taillée sur mesure pour Christiane Taubira, elles sont balayées d'un revers de main par Yasin Amrocuhe. Il parle de rumeurs infondées. "On nous a aussi dit qu'on était des Bisounours. On nous a aussi dit que nous étions là pour la survie du Parti socialiste puis, à un moment donné, qu'il y avait énormément de militants de la France insoumise. Les rumeurs, on les laisse et on tend un autre chemin." Selon lui, il y a d'ailleurs surtout de nouvelles têtes, de nouveaux citoyens qui se manifestent depuis le lancement de cette initiative et ce sont eux qui trancheront.