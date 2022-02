Présidentielle : la campagne bouleversée par la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine fait irruption dans la course à l'Elysée. Elle impose aux candidats de se positionner et de faire des propositions sur la gestion des relations diplomatiques mais aussi sur les conséquences économiques futures. La campagne, qui avait du mal à décoller, asphyxiée par la crise sanitaire et l'absence dans l'arène du président sortant, est désormais chamboulée par la guerre.

La campagne "va être contrainte"

La campagne va-t-elle être accaparée par les sujets internationaux ? C'est très certain pour l'ancien président François Hollande. La campagne "ne va pas être empêchée, mais elle va être contrainte", avec des débats, "à juste raison, sur les questions internationales bien davantage que sur les sujets économiques et sociaux". Mais, le risque d'une "probable frustration" des Français et d'une abstention potentiellement "élevée" est bien réel, a-t-il mis en garde dans un entretien à Libération dimanche. Jusque-là dominée par la crise sanitaire et l'absence du président sortant Emmanuel Macron, la campagne a pris un nouveau détour inattendu avec l'irruption des questions internationales dans un débat jusque-là franco-français.

On ne se passera pas d'un débat démocratique

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a voulu rassurer ce dimanche : "on ne se passera pas d'un débat démocratique" car "il est indispensable" et "on trouvera les moyens qu'il puisse se tenir", a-t-il déclaré sur France Inter.

La guerre en Ukraine inquiètent les prétendants à l'Elysée

Regain d'inflation, secteurs déstabilisés : les conséquences économiques de la guerre qui fait rage en Ukraine inquiètent les candidats à la présidentielle. Le début du conflit s'est traduit immédiatement par un bond des cours mondiaux du pétrole, du gaz et de certaines matières premières dont le blé. La crainte est désormais que Moscou instaure des mesures de rétorsion aux sanctions occidentales. Le gouvernement travaille ainsi à un "plan de résilience" pour "sécuriser pour nos filières" et "bâtir des boucliers en termes de coûts (...), dans la durée", a annoncé le président-quasi candidat.

La réponse du candidat LFI Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas faite attendre : "Les conséquences, on pouvait pas y réfléchir avant ?", a-t-il interrogé depuis l'île de La Réunion, voyant dans les propos du président "une mauvaise blague".

La candidate socialiste Anne Hidalgo propose, elle, un "blocage des prix de l'énergie" en France, "des blocages" de son accès au "système financier international", et une "politique européenne de sécurité et de défense" plus "solide", a-t-elle détaillé lors d'un meeting à Bordeaux.

Marine Le Pen a, de son côté alerté sur les conséquences des sanctions contre la Russie sur le pouvoir d'achat des Français, qui pourraient selon elle être "terrifiantes". Un avis partagé par son rival d'extrême droite Eric Zemmour jugeant les sanctions "inefficaces" et assurant qu'elles "toucheront" les "intérêts" français.

Des candidats sous le feu des critiques

La guerre en Ukraine met aussi en difficulté trois candidats : Marine Le Pen et Eric Zemmour à l'extrême droite et, à gauche, Jean-Luc Mélenchon. S'ils ont condamné l'invasion russe, ils restent très critiqués pour des déclarations pro-russes passées. Ces candidats "qui ont défendu" la Russie sont "discrédités pour gouverner la France", a tranché ce samedi la candidate LR Valérie Pécresse en déplacement en Normandie.

"Notre position, c'est celle d'un non-alignement" sur la Russie ou les Etats-Unis, "au service de la paix", a répondu le numéro deux de LFI Adrien Quatennens dimanche sur BFMTV. Marine Le Pen assure, elle, que "la ligne rouge" franchie par Vladimir Poutine avec cette invasion désormais "change en partie la vision qu('elle) peu(t) avoir de lui".

Dans la majorité présidentielle, Olivier Becht, patron des députés Agir, a conseillé dimanche sur franceinfo à Valérie Pécresse de "balayer dans son propre camp", rappelant que son lieutenant Eric Ciotti prônait ces derniers mois une sortie de la France du commandement intégré de l'Otan et un rapprochement avec la Russie.

Des agendas chamboulés

Alors que l'invasion russe se poursuit en Ukraine, des déplacements de candidats ont été annulés, et les agendas ont dû s'adapter : l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel et Anne Hidalgo ont participé à des rassemblements en faveur du peuple ukrainien samedi, respectivement à Paris, Lille et Bordeaux. Jeudi soir, Yannick Jadot, Christiane Taubira et Anne Hidalgo se sont retrouvés place de la République à Paris pour soutenir le peuple ukrainien.