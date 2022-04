Présidentielle : les résidents d'un Ehpad du Sud-Mayenne s'organisent pour aller voter ce dimanche

Les seniors devraient être très mobilisés pour aller voter au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril. Mais ce n'est pas toujours simple de se déplacer, notamment pour les résidents de maisons de retraite, comme à Saint-Aignan-sur-Roë, dans le Sud-Mayenne.

Plus que quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle : dimanche 24 avril, les Français devront départager le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen. Les seniors devraient faire partie des électeurs qui seront très mobilisés pour ce scrutin. 78% des Français de plus de 65 ans ont glissé un bulletin dans l'urne lors du premier tour, le dimanche 10 avril. Mais ce n'est pas toujours simple de se déplacer, notamment pour les résidents des maisons de retraite. À Saint-Aignan-sur-Roë, par exemple, dans le Sud-Mayenne, les résidents de l'Ehpad Saint-Gabriel ont choisi différentes options pour aller jusqu'au bureau de vote.

Les affiches de la campagne du second tour sont affichées à l'intérieur de l'Ehpad afin d'informer les résidents. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est un devoir"

Alice a 86 ans et elle a toujours voté : ""C'est un devoir, je trouve que c'est important", insiste-t-elle. Cette résidente n'imagine même pas louper le scrutin de ce dimanche, même si elle se déplace difficilement avec son déambulateur. "Quelqu'un va nous emmener en voiture parce que je ne peux pas faire un pas sans le déambulateur. On nous dépose juste devant la porte de la mairie, il y a juste deux ou trois pas à faire", explique-t-elle. L'Ehpad Saint-Gabriel de Saint-Aignan-sur-Roë a mis en place des véhicules pour accompagner les résidents jusqu'au bureau de vote au premier tour. Sept résidents avaient choisi cette option pour aller voter au premier tour. Le directeur de la maison de retraite, Aurélien Balzeau, a décidé de leur proposer ce service, il n'avait aucune obligation de le faire. "Si vous ne leur donnez pas la possibilité d'aller voter, ils vont vous en vouloir quelque part. Ils vont nous dire : vous ne nous avez pas aidés, c'est votre rôle de nous aider à aller voter. Donc, il ne faut pas qu'on loupe cette activité-là. Pour eux, c'est vraiment important. C'est un acte citoyen et ils tiennent à voter", souligne le directeur.

Marcelle, elle, peut compter sur sa famille. "C'est ma fille de Mayenne qui vient me chercher", se réjouit cette résidente qui se déplace en fauteuil roulant. À ses côtés, Jacqueline, une autre résidente octogénaire. Elle va aller voter seule ce dimanche. "Je me déplace seule parce que pour l'instant, je peux marcher et que ce n'est pas très loin. Ici, c'est une petite ville de poupée. Ce n'est pas très, très loin", décrit Jacqueline.

Si vous ne mettez pas de bulletin dans l'urne, vous ne pouvez pas vous plaindre après.

Jacqueline, une résidente de 86 ans

D'autres résidents comme Marie-Thérèse, 94 ans, ont abandonné l'idée d'aller voter car c'est devenu trop compliqué de se déplacer jusqu'au bureau de vote. "Étant donné que je ne vois pas et que j'entends très peu comment je vais faire. Je vais pas aller voter pour gêner parce que malgré tout, ça peut gêner", regrette cette nonagénaire.Et d'ajouter quand on lui demande pourquoi elle n'a pas fait de procuration : "Je ne vais pas me tracasser avec ça maintenant !".