Présidentielle : les responsables vauclusiens de LREM et du RN débattent en direct sur France Bleu Vaucluse

A quelques heures du face à face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, leurs représentants vauclusiens ont accepté de débattre sur France Bleu Vaucluse. Michèle Malivel (LREM) et Thierry d'Aigremont (RN) tenteront de vous convaincre ce mercredi entre 8h15 et 8h30 en direct.

En sport mécanique, on appelle cela un tour de chauffe ! A quelques heures du débat décisif entre les deux finalistes de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron (ce mercredi à 21 h à la télé), leurs représentants vauclusiens ont accepté de débattre en direct sur France Bleu Vaucluse.

La priorité du second tour : convaincre !

Michèle Malivel pour La République En Marche et Thierry d'Aigremont pour le Rassemblement National jetteront leurs dernières forces -et leurs derniers arguments- dans la bataille électorale du second tour pour convaincre les abstentionnistes (73.676) et attirer à eux, les électeurs dont les voix se sont portées sur d'autres candidats au premier tour, plus de 110.000 suffrages au total ! Convaincre : le mot d'ordre commun de cet entre deux tours, en Vaucluse comme partout en France.

Projet contre projet

Michèle Malivel et Thierry d'Aigremont ont "mouillé la chemise" depuis le début de cette campagne pour hisser leurs candidats au second tour ce dimanche : organisation du Campus d'été de La République en Marche au Parc des expositions d'Avignon pour Michèle Malivel ; accueil du meeting de Marine Le Pen la semaine dernière, toujours au Parc des expositions d'Avignon pour Thierry d'Aigremont. De réunions publiques en tractage sur les marchés, ils ont multiplié les initiatives pour porter et défendre les propositions de leurs candidats en matière de pouvoir d'achat, de retraite, d'Europe, de santé ou d'écologie.

Confirmer ou inverser le résultat du 1er tour ?

A quelques heures du débat qui opposera Marine Le Pen à Emmanuel Macron, pas question pour eux de baisser la garde. Ils profiteront donc de ce dernier duel sur France Bleu Vaucluse pour tenter de faire la différence. Confirmer ou inverser le résultat du premier tour qui avait vu Marine Le Pen arriver en tête avec 30% des suffrages contre 22% à Emmanuel Macron et 18% à Jean-Luc Mélenchon : tel est désormais l'enjeu du second tour de la présidentielle en Vaucluse.