Présidentielle : Rennes constate les dégâts, après la manifestation de dimanche

Plus de 600 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville de Rennes, dimanche. Des dégradations ont été commises et sont encore bien visibles ce lundi.

Le parquet de Rennes a ouvert une enquête, au lendemain d'une importante manifestation émaillée de dégradations, au soir du premier tour de l'élection présidentielles Les investigations doivent permettre d'identifier les auteurs des tags et des bris de vitres de plusieurs commerces du centre-ville rennais. le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, précise à nos confrères de l'AFP que la peine encourue est de cinq ans et 75.000 euros d'amende. Ce lundi, plusieurs commerces portent encore les traces des attaques.

Les dégradations sont notamment visibles aux alentours de la place Jeanne d'Arc, où s'étaient rassemblés plus de 600 manifestants pour dénoncer l'affiche du second tour : Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Le poste de police, rue de Penhoët a plusieurs vitres de sa devanture brisées.

Plusieurs commerces pris pour cibles

A quelques centaines de mètres, le bar Le Royal, pris pour cible à deux reprises dans la soirée, a installé de grands panneaux de bois pour boucher l'entrée dans le commerce, alors que les vitres avaient été totalementdétruites. Des policiers se sont rendus sur place dans la matinée, ce lundi, pour débuter le travail d'enquête.

"On ne peut pas tout casser, tout brûler, quand quand quelque chose ne va pas", réagit un policier

"Ce n'est pas parce qu'une élection ne se passe pas comme on veut que l'on doit tout casser, tout brûler", s'indigne David Leveau, le secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO. "Au delà de ça, ce sont des gens qui sont derrière, des familles. Les postes de police, on a l'habitude, même si j'espère que ce sera moins long pour le réparer, mais je pense à tous ces commerçants qui ont vécu durement toute la période du Covid, des manifestations, où ils ont déjà eu pas mal de dégradations et qui, là encore aujourd'hui, doivent subir."

Le délégué syndical fait confiance à ses collègues pour les investigations, "les auteurs, pour moi il n'y a pas de doute, seront authentifiés et seront transférés devant la justice et ils répondront de leurs actes". Il appelle à une sanction pénale forte, "pour enfin montrer à ces gens là que dans notre société, on ne peut pas tout casser, tout brûler quand on a quelque chose qui ne va pas. Il y a des règles à respecter. Les règles, c'est pour tout le monde."

Autre réaction, celle de la maire de Rennes, Nathalie Appéré, qui, dans un message sur Twitter, "condamne fermement les dégradations commises ce soir dans le centre-ville de Rennes. La démocratie, ce n’est pas et ce ne sera jamais la violence ni le vandalisme."