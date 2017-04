Présidentielle : suivez le débat France Bleu Auxerre / L'Yonne Républicaine consacré à l'éducation

Moins de trois semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Auxerre et L'Yonne Républicaine organisent mercredi un grand débat consacré aux questions d'éducation. Suivez-le en vidéo sur notre page Facebook et sur francebleu.fr de 14h30 à 15h30.

Dix-huit jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Auxerre et L'Yonne Républicaine vous donnent rendez-vous mercredi de 14h30 à 15h30 sur Facebook et francebleu.fr pour suivre un grand débat organisé sur le thème de l'éducation dans l'Yonne. Programmes et rythmes scolaires, inégalités sociales, budgets alloués, ouvertures et fermetures de classes, accompagnement, quartiers sensibles, nombre d'élèves par classe, quelle est la situation de l'éducation dans l'Yonne.

Le débat sera mené par Benoît Jacobo, rédacteur en chef de France Bleu Auxerre, et Stéphane Vergeade, rédacteur en chef L'Yonne. Suivez-le en Facebook Live sur la page Facebook de France Bleu Auxerre et sur francebleu.fr en direct de 14h30 à 15h30.

Les trois invités du débat

Marie Duru-Belllat, sociologue

Bernard Toulemonde, inspecteur général honoraire, ancien recteur

Héloïse Lhérété, rédactrice en chef du magazine Sciences Humaines

Les thèmes évoqués lors du débat

La place de l’Éducation dans la campagne présidentielle. Quels sont les enjeux ?

La fonction publique dans l’Éducation. Est-ce toujours "mammouth" ? Quels moyens alloués ?

Le modèle éducatif, dans l'Yonne et au-delà

La réforme des rythmes scolaires

