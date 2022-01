Présidentielle : Valérie Pécresse en visite à Tours mardi 25 janvier sur le thème de la justice

La candidate Les Républicains à la présidentielle, Valérie Pécresse, se déplace à Tours mardi 25 janvier sur le thème de la justice. Elle doit notamment rencontrer des magistrats et des fonctionnaires du tribunal judiciaire.

Elle était venue en Touraine, en octobre 2021, lorsqu'elle briguait l'investiture des Républicains pour la présidentielle 2022. Victorieuse de la primaire, Valérie Pécresse récidive, cette fois dans la peau de la candidate du parti. Elle se rend à Tours, ce mardi 25 janvier, sur le thème de la justice.

Dès 8h45, elle doit rencontrer le président du tribunal judiciaire de Tours, le procureur et le directeur de greffe, avant de visiter la permanence du parquet, le pôle des affaires pénales, le service des affaires familiales, le service des contentieux de la protection et d'échanger avec des magistrats et des fonctionnaires. Valérie Pécresse terminera son déplacement en Touraine par une visite de la maison d'arrêt de Tours.

Des échanges à huis clos

Tous ces échanges et toutes ces rencontres se feront à huis clos, les journalistes n'étant pas conviés. Une conférence de presse est prévue à midi.