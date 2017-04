Présidentielles - 1er tour : Marine Le Pen devance François Fillon dans les Alpes-Maritimes

C'est Marine Le Pen qui arrive en tête dans les Alpes-Maritimes. Elle devance François Fillon d'une courte tête. C'est la première fois depuis 2002 que Les Républicains ne parviennent pas à s'imposer dans les urnes pour une élection présidentielle.

Il y a 2105 voix d'écart entre Marine Le Pen et François Fillon dans les Alpes-Maritimes. La candidate du Front national parvient à rafler la mise avec 27.75% des voix contre 27.39 % pour le candidat Les Républicains.

François Fillon arrive en tête dans les principales villes azuréennes comme à Nice (26.10 %), Antibes (34.38%) et Cannes (31.21%) et dans une quarantaine de communes azuréennes.

Il est aussi premier au Cannet (31.15%), Mandelieu-la-Napoule (34.25%), Villeneuve-Loubet (32.28%), Villefranche-sur-Mer (38.59%), La Colle-sur-Loup (31.34%), Vence (29.29%), Mougins (36.8%) et Beausoleil (29%).

Marine Le Pen, elle, fait le plein de voix dans les petites communes du haut pays. Sur le littoral, surprise ! Elle est également en tête d'une courte avance à Cagnes-sur-Mer (29.61%) devançant François Fillon d'un peu plus d'un point. Mais c'est aussi le cas à Menton (32.45%), Saint-Laurent-du-Var (33.29%), Vallauris (27.82% avec seulement 6 voix de plus que François Fillon 27.77%), Grasse (25.78%). Marine Le Pen repart en campagne et sera en meeting à Nice au palais Nikaïa ce jeudi 27 avril.

Au QG du #FN à l'hôtel Westminster à #Nice06 c est l'euphorie.Marine Le Pen sera en meeting jeudi 27 à Nice pic.twitter.com/oWI1KfjprX — France Bleu Azur (@francebleuazur) April 23, 2017

Le vainqueur de ce premier tour en France , Emmanuel Macron, est troisième dans le département, preuve s'il en fallait, que le département reste ancré à droite. Il est en tête dans seulement 5 communes dont Valbonne.

Enfin le quatrième homme de cette soirée de premier tour dans les Alpes-Maritimes, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise. C''est anecdotique mais il arrive en tête dans 4 communes (Briançonnet, Saorge, La Penne et St-Leger).

En 2012, Nicolas Sarkozy arrivait en tête

Au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy (UMP) était largement en tête dans le département avec 34,65% des voix devant Marine Le Pen (FN, 23.02%) et François Hollande (PS, 22.37%). En 2007, c'était également le candidat Sarkozy qui arrachait 43,5% des voix au premier tour devant Ségolène Royal.

Les résultats dans les Alpes-Maritimes

Abstention 21.25%

MARINE LE PEN (Front National) 27,75 % (163 140 voix)

FRANCOIS FILLON - Les Républicains : 27,39% (161 035 voix)

EMMANUEL MACRON - En Marche ! : 19,04% (111 944 voix)

JEAN-LUC MELENCHON - La France Insoumise : 14,96% (87 941 voix)

NICOLAS DUPONT - AIGNAN - Debout la France : 4,28% (25 175 voix)

BENOIT HAMON - Parti Socialiste : 3,58% (21 066 voix)

FRANCOIS ASSELINEAU - Union Populaire Républicaine : 1,03% (6067 voix)

JEAN LASSALLE - Résistons ! : 0,90% (5262 voix)

PHILIPPE POUTOU - Nouveau Parti Anticapitaliste : 0,62% (3622 voix)

NATHALIE ARTAUD - Lutte Ouvrière : 0,29% (1 729 voix)

JACQUES CHEMINADE - Solidarité et progrès : 0,16% (939 voix)

A Nice, Christian Estrosi s'est exprimé très rapidement après 20h pour appeler à voter Emmanuel Macron au second tour le 7 mai prochain.

J’appelle donc tous les citoyens de notre pays à voter en faveur d’@EmmanuelMacron. Il est désormais le candidat de tous les républicains. — Christian Estrosi (@cestrosi) April 23, 2017