Presly : l'Angélus toujours interdite d'accès

Les parents d'élèves de l'Angélus, à Presly près de Vierzon déboutés. La cour d'appel de Bourges maintient les scellés qui interdisent tout accès aux locaux de l'institution. Le directeur de l'Angélus a été mis en examen pour des mauvais traitements qu'auraient subis certains élèves.

Des parents voudraient accueillir à nouveau des élèves dans cette école catholique privée hors contrat avec l'éducation nationale. Et bien sûr, c'est impossible tant que ces scellés bloquent l'accès aux locaux de l'Angélus. Alors, la cour d'appel de Bourges n'a pas statué sur le fond. Elle motive sa décision par le fait que cette demande de levée des scellés émane de l'avocate de l'association et du directeur de l'Angélus. Or, estime la cour d'appel, cette requête doit être faite par la société civile immobilière qui gère ces locaux. Une nouvelle demande devrait donc être rédigée rapidement. Pour l'association des parents d'élèves de l'Angélus, ces scellés ne se justifient plus puisque tous les relevés matériels ont été réalisés durant l'été. Aucune investigation n'a été réalisée récemment sur place. Certains parents d'élèves ont créé une nouvelle association pour reprendre la scolarisation des enfants à Presly. L'abbé Spinoza, évidemment sera en retrait de ce projet. Des parents d'élèves qui lui conservent toute leur estime. Selon leur représentant, le dossier d'accusation est vide. Il affirme que la plupart des charges à l'encontre de l'ancien directeur de l'Angélus pourraient être abandonnées.